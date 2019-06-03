UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri doğrultusunda sıkı takibe aldığı Fenerbahçe’de yönetim, transfer konusunda ‘denk bütçe’ kuralına uymak zorunda. Sarı lacivertliler ‘sattığı kadar almak’ zorunda olduğu için ilgilendiği isimler ve kulüpleriyle rahatça temasa geçemiyor. Son 20 sezonun transfer harcamalarına göz attığımızda, mevcut zorlu şartların tesadüf olmadığını görüyoruz. Öyle ki 1998-99 sezonundan bu yana Fenerbahçe bonservis ve kiralama bedelleri için 401.9 milyon Euro harcayıp, 181.7 milyon Euro gelir elde edebildi.

2014-15’te hiç para harcamadı

ÖZETLE transferdeki gelir-gider farkı tam 220.2 milyon Euro olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde Fenerbahçe’nin en çok para harcadığı sezon 42.6 milyon Euro ile 2015-2016 oldu. Sarı lacivertli kulüp, 2011-2012 sezonunda ise oyuncularını transfer eden takımlardan 27.5 milyon Euro alarak zirve yaptı. Toplamda 6 sezonun transfer dönemlerinde futbolcu satışından gelir elde edemeyen Kanarya, 2014-2015 sezonunda ise hiç harcama yapmadı. Sarı lacivertliler bu dönemde sadece Atletico Madrid’den ayrılan Diego Ribas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

En pahalı transfer Daniel Güiza

Fenerbahçe, 1998-1999 sezonundan bugüne dek 115 defa bonservis ya da kiralama bedeliyle futbolcuları kadrosuna kattı. Takımdan kiralama ücreti veya bonservis karşılığında oyuncu gönderilme sayısı ise yalnızca 40’ta kaldı. Son 20 sezonda en yüksek ödeme yapılarak sarı lacivertli forma giydirilen futbolcu 2008-2009’da 14 milyon Euro ile Mallorca’dan transfer edilen Daniel Güiza oldu. En pahalıya satılan isim ise, 2015-2016’da Al-Ahli’ye 16 milyon Euro’ya satılan Moussa Sow’du.

Moussa Sow Fenerbahçe'den sonra bir dönem Bursaspor forması da giymişti...

(Hürriyet)