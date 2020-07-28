Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül...

Fenerbahçe, kötü sonuçlarla üzdüğü taraftarının kalbini transferleri peş peşe patlatarak kazanacak. İmza şov Mert Hakan Ya ndaş ve Gökhan Gönül ile başlayacak.

28 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de imza şov başlıyor! Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül...

Sarı-Lacivertliler, 12 Eylül’de başlayacak lig öncesi transferde elini çabuk tutmaya kararlı. Bazı oyuncularla önemli mesafe kat edildi, bazılarıyla anlaşma sağlandı bile! Yö netim, hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından bombaları peş peşe patlatarak taraftara moral vermek istiyor. İmzaları atacak ilm isimler belli: Mert Hakan Ya ndaş ve Gökhan Gönül... Fenerbahçe’nin ilk açıklamayı Mert Hakan ile yapması bekleniyor. Galatasaray’ı elinden kapılan yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig’de en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi. Yiğido’nun ligi 4. sırada bitirmesinde, Mert Hakan’ın önemli katkısı oldu. Gökhan Gönül ise Emre Belözoğlu gibi 4 yıllık aranın ardından Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Yö netimin resmen duyuracağı ikinci ismin 35 yaşındaki tecrübeli sağ bek olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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