Jorge Jesus yönetiminde hem Süper Lig hem Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe 'de transferde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilk transferini savunmaya yapakcak. İşte Fenerbahçe ve transfere dair tüm ayrıntılar...

SKANDALAN DÖNÜLDÜ

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev ile yarın akşam grupta oynayacağı son maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan yönetecek. Ancak gündemi meşgul eden esas konu 4. hakem atamasında yaşandı. İlk olarak 4. hakem görevine son yıllarda sürekli skandallara karışan Ivan Bebek atandı. Grupta liderin belirleneceği haftada böyle bir atama olması tepki topladı. Fakat kısa süre içerisinde Hırvat hakem Ivan Bebek, UEFA’dan affını isteyerek çekildi ve yerini vatandaşı Marin Vidulin’e bıraktı.

Fenerbahçe’nin 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı yöneten ve kararlarıyla sarı-lacivertlilerin kupadan elenmesine neden olan Hırvat hakemin atanması kafaları karıştırmıştı. 6 yıl önceki Braga maçında teknik direktör Vitor Pereira, Volkan Şen, Alper Potuk ve Mehmet Topal’a kırmızı kart gösteren Bebek, UEFA’dan o karşılaşmayla ilgili 7.4 gibi çok düşük bir not almıştı. Ivan Bebek’in affını istemesiyle bir bakıma kritik karşılaşma öncesi skandaldan dönülmüş oldu.





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KIEV HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla start aldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Mert Hakan bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Rossi, Henrique ve Peres’in tedavilerine devam edildi.

İRFAN CAN MUTLULUĞU

İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus yönetiminde herkesin beklediği performansa ulaştı. 2020-21 sezonu devre arasında yüksek bonservisle takıma katılan ancak beklentileri tam olarak karşılamayan milli futbolcu ilk kez bu seviyede katkı sağlıyor. Yeni transfer gibi performans veren 27 yaşındaki orta sahanın başarısında Jorge Jesus’un etkisi öne çıkıyor. Fenerbahçe’de bu zamana kadar 4 farklı hocayla istediğini yapamayan İrfan Can, bu sezon şimdiden 6 gol attı. Milli futbolcunun saha içi liderliği, neşeli tavırları ve oyundan çıkarken artık küsmeyişi gözlerden kaçmıyor. Tecrübeli yıldız bir gol daha atarsa şimdiden kariyer rekorunu kıracak.

SAVUNMA DIŞINDA PROBLEM YOK

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde başarılı bir çıkış gösteren Fenerbahçe’de savunmadaki eksiklik dışında bir problem bulunmuyor.

Özellikle Luan Peres ve Gustavo Henrique’nin sakatlıkları sonrası ana planda sadece Serdar Aziz-Attila Szalai ikilisiyle yola devam eden sarı-lacivertlilerde bu sorunun çözülmesi için şimdiden adımlar atılıyor. Dünya Kupası arasından sonra hem Luan Peres’in hem de Gustavo’nun takıma dönmesi beklense de savunmadaki eksiklik ve dar rotasyonun çözülmesi amaçlanıyor.









ÖNCELİK SAĞ STOPER

Bu doğrultuda da 12 Ocak 2023’te başlayacak ara transfer döneminde ilk hamlenin bir stoper olması planlanıyor. Kadroda yabancı kontenjanı dolu olduğu içinse bu hamlenin yerli olması daha ön planda duruyor. Yerlinin haricinde 21 yaş altı yabancı transferi kuralı da devreye sokulup genç bir stoper de bakılabilir.

Esas olarak da kadroyu rahatlatacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir stoper aranıyor. Takviye konusunda son karar Jorge Jesus’a bırakılacak.

Öte yandan kadroda Attila Szalai ve Luan Peres gibi iki sol ayaklı stoper olduğu için de sağ ayağını kullanan bir savunma oyuncusunun tercih edilmesi bekleniyor.

BRUMA VE LEMOS DA VAR

Ara transfer döneminde sezon başı kadroya katılan Bruma’ya formül arayan sarı-lacivertlilerde ayrıca henüz elden çıkarılamayan Mauricio Lemos da bulunuyor. Yabancı kontenjanını dolduran Fenerbahçe’de yeni transferlerden Bruma, A takım listesine yazılmamıştı.

Bu nedenle bir stoper hamlesinde ilk hedef yerli ya da 21 yaş altı yabancı olacak. Ara transfer döneminde sezon başı kadroya katılan Bruma’ya formül arayan sarı-lacivertlilerde ayrıca henüz elden çıkarılamayan Mauricio Lemos da bulunuyor. (Skorer)







