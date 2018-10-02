Teknik direktör konusunda karar milli arada verilecek ancak kadroya neşter vurulması konusunda bu kadar beklenmeyecek. Ali Koç, Rize maçı sonrası taraftardan özür dilerken, “Bu formanın ağırlığının farkında değiller. Öğrenecekler” sözleriyle futbolcuları hedef almıştı.

Perşembe günkü Trnava maçı öncesinde kadroda ciddi bir revizyon yapılacak. Sakatlığını atlatan Martin Skrtel’in Reyes’in yerine 11’e döneceği öğrenildi. Volkan Demirel’in kaleye geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncuların yanı sıra Mauricio İsla, Eljif Elmas, Barış Alıcı da ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.

Soldado ligde 11’e...

Phillip Cocu, Mathieu Valbuena’yı da Trnava mücadelesinde görevlendirebilir. Kadro operasyonu sonrası Harun, Şener, Mehmet Topal, Aatif ve Ayew’e kulübe yolu gözükecek. Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Dirar ve Soldado’nun ise hafta sonundaki Başakşehir mücadelesinde şans bulmaları muhtemel. İspanyol forvetin dönmesi halinde, bir türlü bekleneni veremeyen Slimani de hafta sonunda kızağa çekilebilir.

Yusuf Dursun