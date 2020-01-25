Fenerbahçe, Frankfurt’tan kiraladığı Simon Falette’i 8 Ocak’ta İstanbul’a getirdi.

Ancak Gineli savunmacı, harcama limitine takıldı. Bu nedenle lisansı çıkarılamadı. Yönetim, artıya geçer geçmez ilk iş olarak Falette’e lisans çıkartmayı planlıyor.

27 yaşındaki futbolcu bu sayede TFF’ye bildirilecek ve sahaya çıkma konusunda bir engeli kalmayacak.