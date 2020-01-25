Fenerbahçe'de ilk iş Falette'e lisans çıkarmak

Fenerbahçe, Frankfurt’tan kiraladığı Simon Falette’i 8 Ocak’ta İstanbul’a getirdi. Ancak Gineli savunmacı, harcama limitine takıldı. Bu nedenle lisansı çıkarılamadı. Yönetim, artıya geçer geçmez ilk iş olarak Falette’e lisans çıkartmayı planlıyor.

25 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ilk iş Falette'e lisans çıkarmak

Fenerbahçe, Frankfurt’tan kiraladığı Simon Falette’i 8 Ocak’ta İstanbul’a getirdi.

Ancak Gineli savunmacı, harcama limitine takıldı. Bu nedenle lisansı çıkarılamadı. Yönetim, artıya geçer geçmez ilk iş olarak Falette’e lisans çıkartmayı planlıyor.

27 yaşındaki futbolcu bu sayede TFF’ye bildirilecek ve sahaya çıkma konusunda bir engeli kalmayacak.

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