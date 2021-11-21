Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de 3 puanı getiren golü atan Miguel Crespo, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok önemli bir gol attığını ifade eden Portekizli orta saha, ''Bu büyük kulüpteki ilk golümü böyle büyük bir maçta attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Çok önemli bir gol olduğu için çok sevindik.'' diye konuştu.

Crespo siftah yaptı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan ve istikrarlı forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Galatasaray karşısında yaşadı.







