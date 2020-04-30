Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim

Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen dönemde çalışmalarını evlerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 mayısta Samandıra'da toplanacak. Can Barti Tesisleri'nde 4-17 mayıs tarihleri arasında sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar sonrası Topuk Yaylası'na gidip kampa girecekler. Sezonun geri kalan bölümünde genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu'na mücadelelerde şans verilip takıma adaptasyonları sağlanacak. Ayrıca Miha Zajc'ın daha fazla oynaması isteniyor.

30 Nisan 2020, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından henüz yeni hocasını da belirleyemeyen sarı-lacivertli ekipte çalışmalar bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu tarafından yönetilecek. Samandıra ve sonrasında Topuk Yaylası'nda yapılacak çalışmalara genç oyunculara da şans verilecekken Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu birebir ilgilenip yeni sezon için ellerinden geleni yapacak.

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Sarı-lacivertli ekipte ligin geri kalan zamanının hesaplarını yanı sıra gelecek sezonun planlanmasına da başlandı. Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunu netleştirmek için mesai harcarken antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu, genç oyuncuları himayelerine alarak tecrübelerini aktaracak. Sezonun geri kalan bölümünde genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu'na mücadelelerde şans verilip takıma adaptasyonları sağlanacak. Ayrıca Miha Zajc'ın daha fazla oynaması isteniyor. 

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Kiralık olarak gönderilen Berke Özer ile Barış Alıcı da yeni sezonda takımda düşünülen isimler arasında. Zajc için yeni sezonda takımın oyun kurgusu açısından daha fazla sorumluluk verileceği bildirilirken Barış için bir şans daha tanınacak. Yönetiminden çalışmalar ile ilgili tam destek alan Volkan-Emre ikilisi evlerde yapılan idmanlarda olduğu gibi Samandıra ve Topuk Yaylası'ndaki idmanlarda özellikle bu isimlerin üzerlerinde durup büyük çaba sarf edecekler.

DHA

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