Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bir yandan yoğun maç temposunda geniş rotasyon uyguluyor; bir yandan da kadro iskeletini oluşturuyor.

Stoperde Szalai ve Peres’i sürekli oynatmayı düşünen Portekizli teknik adam, bu mevkideki 3’üncü isme henüz karar vermedi. Sakatlıktan dönen Serdar Aziz ve son maçlarda performansı giderek artan Gustavo Henrique arasında yoğun rekabet yaşanacak.

Orta saha çizgisinde Ferdi Kadıoğlu’nun forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Çizgideki diğer isim olarak Alioski bir adım önde ancak Osayi ve Lincoln de bu mevki için mücadele verecek.

Son haftalarda takımın yükselişinde orta sahada önemli pay sahibi olan ikili ise Crespo ve Arao. Bu 2 futbolcudan faydalanmayı düşünen Jorge Jesus, Crespo ve Arao’nun rotasyonunda ise Mert Hakan, Miha Zajc ve İsmail Yüksek'e görev verecek.

İleride takımın vazgeçilmezi ise şimdilik Joao Pedro olarak görünüyor. Sezona iyi başlayan Valencia ve sakatlığın ardından takıma dönen Joshua King arasında forma mücadelesi yaşanacak.

İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi’nin dönüşümlü olarak süre alması beklenirken, Arda Güler ise şimdilik karşılaşmaların ikinci yarısında zaman bulabilecek. İlk resmi maçında galibiyet golüyle iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi’nin takımdaki durumu ise ilerleyen haftalarda netleşecek.

TRT Spor