Fenerbahçe 'de, Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, tüm gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Sezon başından bu yana kadar sık sık rotasyona giden ve sahaya sürdüğü farklı kadrolarla her zaman rakiplerini şaşırtmayı başaran Jesus'un, Vodafone Park'taki mücadelede de bu tarzından vazgeçmesi beklenmiyor. Portekizli hoca, Süper Lig'de 6 maçta da aynı 11'le sahaya çıkmadı ancak kaleci Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Willian Arao'dan hiç vazgeçmedi.

Henrique yüksek ihtimal

Bu 4 oyuncunun da Beşiktaş karşısında sahada olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Savunmada Szalai'nin yanında göbekte son dönemin formda ismi Gustavo Henrique'nin, Luan Peres'in yokluğu, Serdar Aziz'in tam olarak hazır olmaması nedeniyle oynaması yüksek ihtimal. Jesus'un, Kara Kartal'ın hızlı kanatlarına karşı sağ bekte Osayi-Samuel, solda Ferdi ile başlayacağı düşünülüyor.

Valencia ve Batshuayi ileride

Orta alanda merkezde Arao ile birlikte Miguel Crespo'nun yer alacağı konuşuluyor. Hücumun sağında İrfan Can Kahveci, solunda Diego Rossi formayı kapacak gibi duruyor. Rossi olmaz ise orada formaya en yakın isim, Lincoln. Forvet hattının da Enner Valencia ile Mitchy Batshuayi'den oluşması bekleniyor.

Forvette kritik tercih

Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus, kadroya son şeklini verirken forvette Batshuayi'nin yanında oynatacağı ikinci forvet konusuna henüz netlik kazandıramadı. King'in ağrılarının sürdüğü, Serdar Dursun'un ise Türk Milli Takımı'ndan moralsiz döndüğü haftada iki forvet bir adım öne çıkıyor. Son dönemde takım hücumuna büyük katkı yapan iki isimden Joao Pedro ya da Süper Lig ve Avrupa'da takımına 8 gol 4 asistlik katkı yapan Valencia'dan birini Belçikalı golcü ile birlikte sahaya sürecek. Ancak Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesi, Jesus'u bu alan için bir hayli zorlayacak.

Valencia ilk golün peşinde!

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan Enner Valencia, bu sezon 11 maçta sahne aldı. Yıldız oyuncu, bu süre içerisinde 8 kez fileleri havalandırırken, 2 gol pası verdi. Fakat 32 yaşındaki futbolcunun, Sarı Lacivertli kariyerinde henüz derbi golü yok! Beşiktaş ve Galatasaray ’a karşı 2 sezonda 5 maçta 249 dakika şans bulan Ekvadorlu santrfor, rakip fileleri havalandıramadı. Derbi için de yoğun bir şekilde hazırlanan deneyimli futbolcu, Beşiktaş karşısında gol atarak bir ilki başarmayı çok istiyor. Valencia, zorlu maç öncesinde Joao Pedro ile forma savaşı veriyor.

Altay Bayındır

Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında yer alan Altay, derbi performansı ile dikkat çekiyor. Zorlu maçta da Jesus'un en güvendiği isimlerden biri olacak.

Attila Szalai

Macar stoper için pek bir şey söylemeye gerek yok. Sarı-Lacivertliler'in sigortası olacak.

Gustavo Henrique

Beşiktaş'ın kule forveti Weghorst'u durduracak. Brezilyalı savunmacı, hava toplarında Hollandalı yıldıza göz açtırmayacak.

Osayi Samuel

Fiziksel yapısı ile takımın direnç gücünü artıracak. O da Ferdi gibi sık sık hücuma destek verecek.

Willian Arao

Jesus'un, en güvendiği isimlerden birisi. Orta sahada takım arkadaşlarını hem yönlendirecek hem de rahatlatacak.

Miguel Crespo

Orta sahadaki dinamizmi ile ön plana çıkan Crespo, savaşçı ve mücadeleci yapısı ile Beşiktaş'ın oyun sistemini bozmaya çalışacak.

İrfan Can Kahveci

Son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Eski günlerinden enstanteneler sunan milli yıldız, tekniğiyle oyuna akıl katacak.

Rossi (Lincoln)

Hücum presi ile Kara Kartal'ı yıldırmaya çalışacak. Aynı zamanda hücumda da takımının önemli kozlarından biri olacak.

Ferdi Kadıoğlu

Derbide eski mevkisi sol beke geri dönecek. Tam bir görev adamı olan milli futbolcu, hem hücumda hem savunmada takımına yardımcı olacak.

Enner Valencia

Takımın en golcü ismi. Ekvadorlu forvet, Jesus'un en önemli gol silahlarından biri olacak.

Batshuayi

Belçikalı, eski takımına karşı sahne alacak. Onun göstereceği performans, derbide skoru belirleyecek unsurlardan biri olabilir.