Sarı-Lacivertliler için lige ara verilmeden önceki periyot kâbus gibi geçti. Fenerbahçe, son olarak 14 Mart’ta Konya deplasmanına çıktı, 67. dakikada 10, 76. dakikada 9 kişi kalan rakibine 1-0 kaybetti. Ligde tam 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kanarya, 3 aylık aranın ardından çıkacağı Kayserispor maçında çok farklı bir kadroyla sahada olacak.

7 farklı oyuncu

Yarın akşam Kadıköy’de oynanacak mücadelenin muhtemel 11’inde, Konyaspor karşısındaki kadrodan 7 farklı ismin olması bekleniyor. Kayseri maçı öncesinde İsla kadro dışı. Hasan Ali Kaldırım’ın sarı kart cezası var. Kruse sakat. Hafif sakatlığı bulunan Muriç’in de kupadaki Trabzonspor rövanşına saklanması bekleniyor.

Tarihe geçecek

Konyaspor karşısında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan Altay Bayındır, Serdar Aziz ve Ozan Tufan formalarına kavuşacak. Bu akşamki mücadelede savunma hattının tamamen değişmesi bekleniyor. Ayrıca altyapının prensi Ömer Faruk Beyaz da Kayserispor karşısında ilk kez A takım formasını giyerek, bu alanda en genç oyuncu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.