Fenerbahçe , geçici olarak göreve getirilen İsmail Kartal yönetiminde büyük bir ivme yakaladı. Son olarak Süper Lig 'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisinden de zaferle ayrılan sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparken ikincilik koltuğuna oturdu.

İLGİNÇ TABLO ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi planlamalar devam ederken, 2018 Mayıs ayında göreve gelen Başkan Ali Koç’un teknik adam tercihleri, ilginç bir tabloyu ortaya çıkardı.

HİÇBİRİ SEZONU TAMAMLAYAMADI

Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Pereira ile dört farklı sezona başlayan sarı-lacivertliler bu çalıştırıcıların hiçbiriyle sezonu tamamlayamadı. Bu isimler ayrıldıktan sonra ise Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, Zeki Murat Göle ve son olarak İsmail Kartal sezonu tamamlaması için takımın başında yer aldı.

EROL BULUT KISMEN BAŞARILI

Geçici olarak göreve gelen teknik adamların puan ortalaması 1.83 puan (40 maç) olurken, sezona takımın başında iddialı başlayan teknik adamların puan ortalaması ise 1.69 puan (99 maç) oldu.

EN İYİSİ EMRE BELÖZOĞLU

Alanya’daki başarısı nedeniyle tercih edilen Erol Bulut, diğerlerine göre daha iyi bir puan ortalaması yakaladı. Bulut, 2.30 ile en iyi olan Belözoğlu ve 2.25’lik ortalamaya ulaşan İsmail Kartal’ın ardından 29 maçta 2.03’lük bir ortalamaya ulaştı. (Skorer)