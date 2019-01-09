Fenerbahçe’de ikinci yarı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya’daki kampta sarı-lacivertliler, üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda oyuncular, daha sonra tam sahada 2 grup halinde dönüşümlü hücum, defans ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Hafif sakatlıkları bulunan Alper Potuk ile Benzia, özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Finikeli çocuklar, Ersun Yanal ve futbolcularla bir araya geldi ve fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.