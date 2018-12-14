Fenerbahçe’de Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu’nun ardından takımın başına Teknik Direktör Ersun Yanal getirildi. Daha önce 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe’nin başında olan Yanal, sarı-lacivertli ekibe en erken şampiyonluğunu yaşatmış ve daha sonra 9 Ağustos 2014 yılında sözleşmesi feshedilmişti.

40 maçta 24 galibiyet

Fenerbahçe’yi daha önce 2013-2014 sezonunda çalıştıran Ersun Yanal, Kanarya'nın başında çıktığı 40 müsabakadan 24 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 10 beraberlik almıştı. Fenerbahçe ile 34 lig maçında 74 puan toplayan Yanal, en yakın takibi Galatasaray’a 9 puan fark atarak takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı.

Forvetler ön planda

Ersun Yanal’ın Fenerbahçe döneminde özellikle forvetler öne plana çıkıyor. Süper Lig’in 2013-2014 sezonunda sarı-lacivertlilerin kadrosunda bulunan Moussa Sow 30 maçta 15 gol, 7 asist, Emmanuel Emenike 28 maçta 12 gol, 9 asist ve Dirk Kuyt 32 maçta 10 gol, 6 asistle takımlarına katkıda bulunarak şampiyonlukta Yanal’ın en büyük silahları olmuştu.

Ozan Buğra Koşar / İSTANBUL (İHA)