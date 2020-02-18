Fenerbahçe’de Süper Lig’in 23.haftasında Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerin başkan yardımcısı ve icra kurulu üyesi Burhan Karaçam, yönetimdeki sorumluluklarını bıraktığı öğrenildi. Karaçam, yönetim kurulu üyeliğini sürdürecek ancak üstlendiği sorumlulukları devam ettirmeyecek.

Burhan Karaçam neden ayrılıyor?

Karaçam’ın ayrılma sebebinin ise yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ise ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda da yoktu

Özellikle mali işlerden sorumlu olan ve yeni kaynaklar konusunda çalışmalar yürüten Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yer almamıştı.

Metin Şen’den sonra ikinci ayrılık

Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam’dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen’in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.

Mehmet Burhan Karaçam kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar?

1949 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karaçam, babasının kamu görevi (Devlet Hastanesi Başhekimi) nedeni ile Tarsus'ta bulunduğu dönemde, ortaokulu Tarsus Amerikan Koleji'nde okudu.

1964 yılından sonra lise ve üniversite öğrenimine Robert Kolej'de devam etti.

Burhan Karaçam, Robert Kolej'deki son yılında okulun Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmesi ile üniversitenin ilk mezunlarından biri olarak iş yaşamına başladı.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada Burhan Karaçam'ın istifa etmediğini açıkladı.

Açıklamada, "Başkan Yardımcımız Sayın Burhan Karaçam’ın görevinden istifa ettiğine dair bir haber yer almıştır. Bu haber tamamen gerçek dışıdır.

Taraftarlarımızdan ricamız, Kulübümüzün saha içinde ve saha dışında ciddi mücadele verdiği, kritik dönemden geçtiği bu süreçte, gözle görülür bir şekilde artan asılsız haberlere itibar etmemeleridir" denildi.

Kaynak: Ajansspor