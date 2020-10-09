Takımın 35 yaşındaki iki yıldızı Gökhan Gönül ve Jose Sosa, ilerleyen yaşlarına rağmen sergiledikleri performansla göz doldurdu. Erol Bulut, deneyimli iki öğrencisini en sağlıklı şekilde tutmak için özel bir program hazırladı. Gökhan ve Sosa, dün takımdan ayrı bir şekilde hazırlanan bu programı uygulayarak antrenman yaptı. Erol Bulut’un bu uygulamayı zaman zaman tekrarlayacağı öğrenildi.