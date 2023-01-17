Fenerbahçe , 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Bir yandan saha içine odaklanan Kanarya diğer taraftan da kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.





'Üst düzey bir oyuncu'

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk günü olan 12 Ocak’ta Samet Akaydın’a imzayı attırdı. Jorge Jesus, yeni öğrencisini adeta ayağının tozuyla Gaziantep karşısında 11’de sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, maçtan sonra yaptığı açıklamada da “Samet’i, Adana Demirspor ile oynadığımız maçtan sonra istedim. Savunmada üst düzey bir oyuncu” ifadelerini kullandı. Jesus’un, öğrencisinin ilk maçındaki performansından da fazlasıyla memnun kaldığı öğrenildi. Jesus, çarşamba idmana, pazar günü ise maça çıkan ve henüz uyum sürecinde olan 28 yaşındaki stoperi özel olarak kutladı.

Vazgeçilmezi olacak

Portekizli çalıştırıcının, Milli savunmacıya, “Beklentilerimi tamamen karşıladın. İlk maçın olmasına rağmen defansta çok iyiydin. Tek beklentim, her geçen hafta performansını artırarak devam etmen” dediği öğrenildi. Samet Akaydın’ın artık hem 4’lü hem de 3’lü savunmada, aynı Attila Szalai gibi Jorge Jesus’un vazgeçilmezlerinden biri olması bekleniyor.

Morelos ve Dembele alternatif

Yönetim hemen diğer hedefler için kolları sıvadı. Şu anda gündemin ilk sırasında Haji Wright bulunuyor. Ligde 9 golle dikkatleri üzerine çeken ABD’li hücum oyuncusu için Antalyaspor ile pazarlıklar kıran kırana sürüyor. Wright’ın alternatifi olarak belirlenen Alferdo Morelos ve Moussa Dembele için de temaslar devam ediyor. Her iki forvet kulüplerinde mutsuz ve sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Yönetim, Morelos ve Dembele’nin mali şartlarını soruşturuyor. Bu arada sol bek transferi de artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Oosterwolde istiyor

Öncelik, bu bölge için TFF’nin 21 yaş altı yabancı oyunculara sunduğu 3 kişilik kontenjanı kullanmak. Parma’nın yıldızı Jayden Oosterwolde, 1 numaralı hedef konumunda. 21 yaşındaki sol bek Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor. İtalyan ekibi ise Hollandalı yıldızı tutmaya çalışıyor. Fenerbahçe, Oosterwolde’yi ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak, Parma’nın Serie A’ya yükselmemesi halinde ise önümüzdeki sezon da Oosterwolde’yi kadrosunda tutmak istiyor.



