Fenerbahçe'de iki imza: Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir!

Fenerbahçe Kulübü iki genç oyuncusu Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir ile sözleşme imzaladı.

26 Mart 2019, Salı 18:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de iki imza: Yusuf Mert Tunç ve Batın Özdemir!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

İki genç oyuncumuzla anlaşma sağlandı

Kulübümüz, futbol altyapı takımımızda formalarını başarıyla terleten 2 futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladı.

U21 takımımızın 2000 doğumlu golcüsü Yusuf Mert Tunç ile U17 takımımızın 2002 doğumlu başarılı orta saha oyuncusu Batın Özdemir ile anlaşma sağlandı.

İmza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli, Altyapı Koordinatörümüz Serdar Dayat ile oyuncularımızın aileleri yer aldı. 

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Batın Özdemir


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