Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe 'de devre arasında iki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Son olarak Beşiktaş derbisinde iyi oyunla taraftarını umutlandıran sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı iki maçta da mağlup ederek gruptan çıkmayı hedefliyor.

Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerle bir bir yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde ayrılıklar devre arasında da devam edecek. Fenerbahçe'de iki oyuncuyla yol ayrımına gidilecek. İşte ayrıntılar...





OCAK AYINDA İKİ AYRILIK BİRDEN

Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda. Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti.

Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na yaptığı gibi Zajc'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.

Sloven oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu ocak ayında transfer olma ihtimalinin hiç de düşük olmadığı gelen haberler arasında.

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LEMOS'TA FIFA ENDİŞESİ

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa kadrosuna alınmayan Lemos'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uruguaylı oyuncu yıllık maaşının tamamını almadan ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe yönetimi ise şimdiye kadar olan alacakları ve bonservisini de vererek Lemos'la sözleşmeyi feshetmek istiyor. Takvim'in haberine göre ancak tek taraflı feshin sorun çıkarması ve FIFA ile karşı karşıya kalınmaması açısından bu hamle bekletiliyor.

Uruguaylı stoper, kadroda yer almamasına rağmen şu anda takımla birlikte antrenmanlara katılıyor. Lemos'un devre arasında bir başka takıma kiralanması ya da satılması söz konusu. Lemos bu sezon toplam 5 karşılaşmada görev aldı.

Uruguaylı stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılında sona erecek. Lemos bir ara Jesus tarafından tercih edilirken performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Sarı-lacivertlilerin Las Palmas'dan kadrosuna kattığı isim transfer döneminde de tepki ile karşılanmıştı. Fenerbahçe Lemos için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Lemos sarı-lacivertli formayla toplamda 15 maça çıktı. Uruguaylı stoper bu süreçte 1 asist üretti.

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