Geçtiğimiz pazartesi günü yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından Fenerbahçeli futbolcular evlerinden çıkmış ve Samandıra’da çalışmalarına gruplar halinde başlamıştı.

Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan idmanların ikinci gününde futbolcular dahil tesislerdeki herkese test yapılmıştı. Bunun sonucunda kulüp, Samandıra’daki çalışanlardan birinin testinin pozitif çıktığını, bir diğer personelin de durumunun şüpheli olduğunu açıklamıştı. Bu sebepten dünkü idman iptal edilirken, söz konusu kişilere aynı gün bir test daha yapıldı.

İkinci test yapılacak

Bunun sonucunda ilk testi pozitif çıkan çalışanın ev izolasyonunda tedavisine devam edildiği, durumu şüpheli gözüken diğer personelin son testinin negatif çıktığı açıklandı. Takımın hafta sonu İstanbul’daki 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından önümüzdeki pazartesi günü yapacağı idmanın da iptal edildiği ve aynı gün ikinci kez korona testine tabi tutulacakları açıklandı.

Yusuf Dursun