Ali Koç'un başkanlık yaptığı Fenerbahçe 'de idareciler iç transfer çalışmalarına erken başladı. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste başarılı sonuçlara imza atan sarı-lacivertlilerde kurmaylar, 4 futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus konusunda da idarecilerin harekete geçtiği aktarıldı. İşte ayrıntılar...

Jorge Jesus'la birlikte şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe bu süreçte Ümraniyespor ve Beşiktaş 'la berabere kalırken, Konyaspor'a mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 28 gol atarak ligin şu ana kadarki en golcü takımı unvanının sahibi konumunda.





AVRUPA'DA NAMAĞLUP

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinde Dinamo Kiev karşısında Devler Ligi arenasına veda eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu. Sarı-lacivertliler ön eleme turlarında Slovacko ve Austria Wien'i saf dışı bıraktı. Jorge Jesus'un öğrencileri Dinamo Kiev, AEK Larnaca ve Rennes'le birlikte yer aldığı grupta ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler ilk 4 hafta sonunda gruptan çıkmayı garantiledi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'de üst üste alınan bu sonuçların ardından yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmayların sözleşmesi sona erecek isimlerin yanı sıra Jorge Jesus konusunda da karar aldığı kaydedildi. beIN Sports'ya yer alan habere göre; Sarı-lacivertli yönetim, performansı yükselen ve rotasyonda kendisine çok yer bulan İsmail Yüksek ile sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunacak. 23 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi 2025 Haziran'da bitiyor.

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Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri bitecek kaleci Altay Bayındır ile forvet Enner Valencia için de sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak. Jorge Jesus'un gözde isimlerinden Miguel Crespo'nun da 2024'de biten sözleşmesi için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunacak.

ÖNCELİK JORGE JESUS'DA

Fenerbahçe, dört futbolcunun sözleşmesini yenileme için girişimlerde bulunma hazırlığı yaparken, en önemli gelişme de teknik direktör Jorge Jesus'da yaşanıyor. Portekizli çalıştırcının sarı-lacivertlilerle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'de ve Fenerbahçe'de olmaktan çok mutlu olan Jorge Jesus'un sözleşmesini sarı-lacivertli yönetim uzatmayı istiyor ama bu konuda sezon sonu beklenecek. Sözleşme imzalama konusunda öncelik Portekizli hocada.







