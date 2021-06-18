Sarı-Lacivertliler’de teknik adam konusunda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Lucien Favre’nin ilk görüşmeden sonra olumlu yanıt vermesi heyecan yaratmıştı. Ancak İsviçreli teknik adamın ikinci buluşmada yüksek transfer bütçesi talep etmesi nedeniyle taraflar anlaşamadan masadan kalkmıştı. Fenerbahçe ’de ibre şu anda Marco Silva’ya dönmüş gibi görünüyor. Genç çalıştırıcı için Brezilya’dan Internacional ve Rusya’dan CSKA Moskova da devredeydi. UOL’de yer alan habere göre MLS takımlarının teklif yaptığı Silva, Fenerbahçe’nin projesini daha çok beğendi. Portekizli teknik adamın bu nedenle Sarı-Lacivertliler’e daha yakın olduğu belirtildi. Yönetim, diğer adaylarla da teması sürdürüyor. Marco Silva ise Fenerbahçe’den gelecek çağrıyı bekliyor.

2 şampiyonluk, 1 kupa

43 yaşındaki teknik adam daha önce ülkesinde Estoril ve Sporting’de görev yaptı. Estoril’i şampiyon yaparak 1. Lig’e yükselten Silva, Sporting ile de Portekiz Kupası’nı kazandı. Başarılı çalıştırıcı, Olympiakos ile Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Marco Silva İngiltere’de ise Hull, Watford ve Everton’da çalıştı.