Başkanlık sürecinde iki yılını doldurmadan Phillipe Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile yolları ayıran Ali Koç, teknik direktör seçiminde hata yapmak istemiyor. Başkan ve ekibi, bu konuda aceleci davranmadan en doğru kararı vermek için çalışıyor. Sarı-Lacivertliler’de Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleri favori konumda. Ancak yavaş yavaş Bulut, ön plana çıkmaya başladı.

Başkan’ın tarifine uyuyor

Ali Koç, koronavirüs salgını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle transferde yerli isimlere ve altyapıya yöneleceklerini söylemişti. Bjelica’nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içerisinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı. Ali Koç’un, “Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye’yi iyi bilen, 40-50 yaş arası, ekonomik imkanlarımıza uyabilecek” tarifi ve “Önceliğimiz sezon bitmeden gelmesiydi ama bu herkes için geçerli değil” sözleri de Bulut’u işaret ediyor.

Kupayı almak istiyor

45 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkardığı Alanyaspor ile mutlu sona ulaşmayı çok istiyor. Bu nedenle sezon bitmeden ayrılmaya razı değil. Erol Bulut’un kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sona erecek. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başarılı teknik adamla yola devam etmek istediklerini ancak Fenerbahçe’den teklif gelmesi halinde de yolunu açacaklarını söylemişti.

Yusuf Dursun