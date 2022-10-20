Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus'la birlikte hücum hattı da uyandı. Geçtiğimiz sezonlarda golcülerin sessizliği en çok eleştiri alan konuların başında geliyordu. Sarı-lacivertli takıma imza attığı gün "Hücum futboluna önem veririm. Çalıştırdığım takımlar çok fazla gol atar" diyen Portekizli hoca, sözlerinin boş olmadığını kısa sürede kanıtladı. ,

KRALLIK KOLTUĞUNA KURULDU

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırıp en çok gol atan takım oldu. İleri uçtaki oyuncular, 21 kezle gollerin yüzde 75'ini attı. Bu alanın bayrak takımı olan Kanarya, 3. bölgesinde oynayan 10 futbolcunun 8'inden skor almayı başardı. Enner Valencia, 10 golle sadece takımının değil Süper Lig'in de en çok skor üreten ismi oldu.





DEFANSIN SKORERİ GUSTAVO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Michy Batshuayi, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi 2'şer, Joao Pedro, Emre Mor ve kiralık gönderilen Mergim Berisha 1'er gol attı. Bruma ile Serdar Dursun ligde sıfır çekti. Orta saha oyuncularından 6, defanstan ise bir gol katkısı geldi. Arda Güler ve Crespo 2'şer defa ağları bulurken, Alioski ile Zajc 1'er kez katkı verdi. Gustavo Henrique ise stoperde verim alınan tek isim oldu.

GEÇEN SEZON 7 GOLDE KALMIŞTI

Fenerbahçe'de 9 maçta 10 gol atan Valencia, geçen sezonu 7 golle tamamlamıştı. Takımın sessiz forveti Serdar Dursun ise 2021-22'yi 15 golle bitirmişti. Miha Zajc 9, Mesut Özil 8 gol üretebilmişti.





JESUS İÇİN BEKLENEN HAMLE

Portekiz basınından A Bola'dan derlediği habere göre Fenerbahçe, Jorge Jesus'a sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Haberde, Sarı-Lacivertliler'in Jesus'a 2026 yılına kadar kontrat teklifinde bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra Jesus'un, Fenerbahçe'de başarılı sonuçlar aldığına dikkat çekildi ve tarih yazdığı belirtildi.

FENERBAHÇE NEFES ALDIRMIYOR

Jorge Jesus'un önderliğindeki Fenerbahçe, maçların neredeyse her dakikasında rakipleri için tehdit oluşturuyor... Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de 28 golü olan Sarı-Lacivertliler, tüm 15 dakikalık zaman dilimlerinde rakiplerini avlamayı başardı. Fenerbahçe, Süper Lig'de 1 ile 15. dakikalar arası 4, 16 ile 30. dakikalar arasında 5, 31 ve 45. dakikalar arası 3, 45+'larda da 3 gol atmayı başardı.





FENER REKOR PEŞİNDE

Fenerbahçe, 46 ile 60 arası 3, 61 ile 70. dakikalar arası 3, 76 ve 90 arası 3, 90+'larda ise 4 kez fileleri sarstı. Sarı-Lacivertliler'in yıldız oyuncusu Enner Valencia, ilk 9 maçta 10 golle takımının ve ligin en fazla gol atan oyuncusu konumunda... Jorge Jesus'un öğrencileri ilk yarılarda 15 gol bulurken skor olarak hiç geriye düşmedi. Tarihinde 103 gollü şampiyonluğu bulunan Sarı-Lacivertliler sezon sonunda bu rekoru geliştirmek istiyor.

90+'LARDA 1 GOLLERİ VAR

Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş , Trabzonspor ve Galatasaray 'a baktığımız zaman ise 90+'larda sadece 1 kez gol sevinci yaşadıklarını görüyoruz. Beşiktaş, Süper Lig'de 10 maçta 19 gol atarken, Galatasaray 9 maçta 10, Trabzonspor ise 10 maçta 15 gol kaydetti.



