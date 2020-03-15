Konyaspor deplasmanındaki yenilgiyle krize devam eden Fenerbahçe'yi yeni bir sorun bekliyor. Kurallar gereği diploması nedeniyle artık takımın başında sahaya çıkamayacak Zeki Murat Göle, gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında takımın başında yer alamayacak.

Konyaspor maçından sonra da gelecek hafta olamayacağını aktaran Zeki Murat Göle, "Bu benim son maçımdı, lisans olarak 2 maça çıkabiliyorum. Yönetimimizin çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran Koronavirüs nedeniyle yabancı hoca getirmesi imkansız olan sarı-lacivertliler, ligdeki kötü gidişatı nedeniyle zor duruma düştü.

Şu anda hiçbir ülkeden giriş-çıkışlar olmadığı için yabancı teknik adam tercihi çıkmaz sokağa girdi.

Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesinde kimin görev yapacağı hafta arasında netleşecek.







