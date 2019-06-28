Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile olan sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa'nın adı, uzun bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılıyordu. Sarı Lacivertliler'in transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki 10 numaranın bugün resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımsa gündeme bomba gibi düştü.

Yıldız oyuncunun cep telefonuna bakarken çekilmiş bir fotoğrafını "Gelecek sezon hangi takımda oynayacağını öğrendiğinde" mesajıyla yayınlamasının ardından herkesi heyecanlı bir bekleyiş sardı. Sarı Lacivertli taraftarlar, Sevilla ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Fransız futbolcunun bu paylaşımının altına yüzlerce yorum yağdırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler