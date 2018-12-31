Fenerbahçe'de herkes satılık!

Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi takımda çok süre alan oyuncular da gözden çıkarıldı. Reyes’e ise ayrılmak istemesi halinde bonservisi hemen verilecek.

31 Aralık 2018, Pazartesi 09:32
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Fenerbahçe'de herkes satılık!

Kadroya takviye yapmak için yoğun çaba harcayan Fenerbahçe yönetimi, elden oyuncu çıkarma konusunda da kararlı... Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda 14 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Yönetim, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda, bu oyunculara teklif gelmesi halinde tümünün satılabileceklerine karar verdi. Buna takımda çok süre alan Valbuena, Neustadter, Skrtel gibi isimler de dahil... Yönetim, kiralık sözleşmeleri bulunan İslam Slimani ve Yassine Benzia'nın performansından memnun değil. Mukaveleleri feshedilebilirse her ikisi de gönderilecek. Sarı-lacivertliler, bu oyuncular için formül arayışında. Ayrıca bonservisiyle alınan ancak beklenen performansı veremeyen Diego Reyes'in, takımdan ayrılmak istemesi halinde kendisine hemen bonservisi verilecek.

SÖZLEŞMESİ BİTEN İSIMLER

Volkan Demirel Erten Ersu Roman Neustadter Martin Skrtel Yiğithan Güveli Şener Özbayraklı İsmail Köybaşı Tolga Ciğerci Aatif Chahechouhe Mathieu Valbuena (opsiyonlu) Roberto Soldado (opsiyonlu) Yassine Benzia (kiralık) Andre Ayew (kiralık) İslam Slimani (kiralık)

Kaynak: Sabah

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