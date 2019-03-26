Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planları yoğun şekilde sürerken, kadroda bazı isimler şimdiden vedaya hazırlanıyor. Sezon başında kiralık transfer edilen Cezayirli yıldızlar İslam Slimani ve Yassine Benzia, bir türlü başarılı olamadı.

TFF’ye verilen 28 kişilik listede olmayan Benzia’nın Lille’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Slimani de artık maç kadrolarında düşünülmüyor ve sezon sonunda vedaya hazırlanıyor. Sözleşmesi bitecek olan Roman Neustadter ile de devam kararı alınmadı. Rus stoperin yeni bir kulübe bedelsiz gitmesi bekleniyor. Kadrodaki bir diğer forvet Michale Frey de sona doğru gidiyor. Yanal’ın tercih etmediği isimlerden İsviçreli forvetin yeni sezonda başka bir takıma kiralanması ya da iyi bir teklif halinde satılması amaçlanıyor. Kadrodaki yerlilerden Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı için de gelecek parlak durmuyor.

İlk 11’e artık giremeyen ve uzun süredir performansıyla tartışılan Şener, devre arasında da Beşiktaş’a önerilmişti. 29 yaşındaki sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bir diğer savunma beki İsmail Köybaşı da katkı veremeyenlerden oldu. Hasan Ali’nin yanına iyi bir transfer hedefleyen Fenerbahçe, sözleşmesi sona erecek olan İsmail’le vedalaşmayı düşünüyor.

(Milliyet)