Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, 2’si altyapıya olmak üzere tam

18 isme imza attırdı. Bunlardan dördü forvet oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Mame Thiam ve Kemal Ademi’ydi. Hücum hattını fazlasıyla güçlendiren Sarı-Lacivertliler’de ağırlıklı olarak bu isimlerin gol yükünü çekmeleri bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Erol Bulut’un ekibinde, ligde geride kalan 9 haftada 25 oyuncu (Kaleci hariç) süre alırken, tam 10 farklı futbolcu ağları sarstı. 1 gol de Trabzonspor maçında Serkan Asan’ın kendi kalesine atmasıyla geldi.

2 golleri penaltıdan

Fenerbahçe, ligde 21 takım arasında en fazla sayıda oyuncusundan gol katkısı alan takımın konumunda. Lider Alanyaspor, 9 farklı isimle Kanarya’nın ardından geliyor. Sarı-Lacivertliler’in ligdeki en skorer isimleri de forvet oyuncuları değil! İki Arjantinli Diego Perotti ve Jose Sosa, 3’er golle zirvede yer alıyor. Özellikle Perotti, 3 maçta sadece 155 dakika sahada kalarak bu sayıya ulaşıp önemli bir istatistiğe imza attı. Yıldız futbolcu, aynı vatandaşı Sosa gibi 3 golün 2’sini penaltıdan kaydetti. Ancak Perotti’nin farkı, her iki penaltıyı da kendisinin yaptırmış olması. Kanarya’da asist alanında ise zirve Caner Erkin’in. Milli yıldız henüz ağları havalandırma sevinci yaşayamamış olsa da attırdığı 3 golle ön plana çıktı. Fenerbahçe’de Ozan Tufan, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas’ın ise 2’şer asisti bulunuyor. Sarı-Lacivertliler’de Sivas Belediye ile oynanan kupa maçında ise iki kez ağları sarsan Thiam ile son golü kaydeden Ademi, bu sezon resmi maçlarda ilk kez bu sevinci yaşamış oldular.

Aslıhan Çil