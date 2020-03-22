Yabancı hoca konusunda gündemine özellikle İspanyol hocaları alan Fenerbahçe’de ideal isim olarak Marcelino ön plana çıkmıştı. Ancak koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına alması sonrasında yabancı bir hocanın şu an için ülkeye gelip çalışması pek de kolay gözükmüyor. Bu da Kanarya’da bir bakıma yerli isimleri bir adım öne çıkarıyor. Yani virüsün etkisinin azalıp azalmayacağı, Başkan Ali Koç ve kurmaylarının tercihine direkt etki edecek.