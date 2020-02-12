En çok şut çeken, çerçeveyi en çok bulan, topa en fazla sahip olan, en fazla ikili mücadele kazanan takım... Bunlar, Fenerbahçe’nin ligde zirvede olduğu istatistikler. Ancak Sarı-Lacivertliler, birçok alanda en üstte yer alsa da 3. haftadan beri puan tablosunda lider olamadı. Bunun birçok nedeni var. Zaman zaman savunmada sıkıntılar yaşandı, kolay goller yendi. Ancak özellikle son haftalarda bir sıkıntı yeniden kendini belli etti: Son vuruş başarısızlığı...

712 şut, 40 gol

Fenerbahçe’de bu sorun sezon başından beri dönem dönem kendini gösteriyor. Muriç, attığı gollerle takımı sırtlayan isim. Ancak Kosovalı bile son vuruşlarda çok da iyi değil. Toplamda 78 şut denemesi yapan, 32’sinde isabet sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, 2’si penaltıdan olmak üzere 12 gol atabildi. Kruse, 50 şuttan 6, Ozan 42 şuttan 2, Rodrigues ise 34 şuttan 3 gol çıkartabildi. Fenerbahçe, takım halinde geride kalan 21 haftada toplam 712 kez kaleyi yoklayıp, 40 gol atabildi.

Son 2 maç felaket!

Sarı-Lacivertliler’in son vuruş sorunu, 2-1 kaybettiği Trabzon maçı ile 1-1 sona eren Alanya karşılaşmalarında iyice kendini gösterdi. Fenerbahçeli oyuncu, Trabzon deplasmanında tam 23 şut çekip, 9’unda isabet sağladı ve bunlardan 1 gol çıkartabildi. Alanya mücadelesinde ise 15 şutun 3’ü çerçeveyi buldu ve yine 1 kez ağları sarsabildi. Ersun Yanal’ın öğrencileri, Süper Lig’de girdiği net pozisyonların sadece yüzde 30.4’ünü gole çevirerek bu alanda da en kötü takım oldu.