Kovid-19 salgını futbol kulüplerini fazlasıyla etkilerken, Fenerbahçe de bir takım önlemler alarak bundan en az etkilenmeye çalışıyor. Ancak sarı-lacivertliler, son 1.5 yılda yapılan maaş indirimlerinin faydasını bugün büyük oranda hissetti.

Milliyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç ve yönetimi göreve geldiği ilk günden itibaren maaş bütçesini düşürmek için yoğun çaba sarf etti. Futbolculara ödenen yüksek ücretler kademeli olarak düşürüldü. 1.5 yılda yaklaşık 23 milyon euroluk bir indirim sağlandı.

Göreve geldiğinde 94 milyon euro olan futbol takımının maaş yükü 71 milyon euroya indi. Buna ayrıca daha sonra takımdan ayrılan Comolli ve takımdaki en yüksek maaşı alan Moses gibi isimlerin de maaşları dahil değil... Bu nedenle yıl sonu geldiğinde Fenerbahçe’de maaş bütçesi 71 milyon euronun da altına inmiş olacak.

Yönetim yeni sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanırken de benzer politikayı sürdürmek istiyor. Daha önceki plan, maaş bütçesini 50 milyon euro bandına çekmekti. Salgın sonrası hem yapılacak indirimler hem de yeni transferlerin maaşlarına dikkat edilerek bunun da tutturulması düşünülüyor.

Başkan Ali Koç her gün kulübe giderek, hem kulübün işleri ile ilgileniyor hem de bu salgın sonrası ortaya çıkacak ekonomik tablo ile ilgili öngörüde bulunmaya çalışıyor. Ciddi bir borç, faiz ve kur yükü ile karşı karşıya olsa da, sarı-lacivertlilerin iki yıla yakın bir süredir aldığı bazı kararlar ekonomik açıdan kulübü bu süreçte biraz olsun rahatlatacak.

Ödemeler lig başlayınca

Fenerbahçe’de futbolcuların maaşları maçlar başladığında ödenecek. Hem maaş ödemelerinin tutarlarının yüksek olması hem de yayıncı kuruluştan para gelmemesi gibi durumlar söz konusu olduğu için oyuncu paraları ligin başlama tarihine göre belirlenecek. Ayrıca bazı sponsorların da ödemeyi geciktirdiği öğrenildi.

Maaş hassasiyeti

Salgının ekonomik etkileri şimdiden hissedilmeye başlansa da, Fenerbahçe, personel maaşlarını zamanında ödüyor. Normal zamanlarda bile bazen birkaç gün geciken maaşlar, krizin en yoğun olduğu bu dönemde tam gününde yatırıldı. Maaş ödemelerine Başkan Ali Koç’un önemli katkı yaptığı ifade edildi.