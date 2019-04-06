Fenerbahçe'de hedef kazanıp beklemek!

Fenerbahçe için bu hafta sadece Ankaragücü maçı önemli olmayacak. Kanarya’nın gözü ayrıca diğer 5 karşılaşmada da olacak. Söz konusu mücadelelerin sonuçları, Sarı-Lacivertliler’in sıralamadaki yerini de etkileyecek.

06 Nisan 2019, Cumartesi 07:39
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Fenerbahçe'de hedef kazanıp beklemek!

Ligde kendisi gibi 31 puana sahip olan Ankaragücü (14.) ile yarın karşılaşacak Fenerbahçe (13.) için rakiplerinin oynayacağı maçlar da oldukça önemli olacak. Sarı- Lacivertliler’in Başkent’ten çıkaracağı 3 puan, sıralamadaki yerini de pozitif anlamda değişterme şansını beraberinde getirecek. Bugün 28 puanlı Bursaspor (15.), deplasmada 34 puanlı Alanyaspor’un (11.) konuğu olacak. 33 puanlı Kayserispor (12.), deplasmanda 3 puanlı Sivasspor’la (9.) karşı karşıya gelecek.

En son gözler Rize’de

Yarın, Sarı-Lacivertliler Ankara’da sahaya çıkarken, 34 puanlı Kasımpaşa (10), 22 puanlı Erzurumspor’la (17) İstanbul’da, 27 puanlı Göztepe (16.) ise 21 puanlı Akhisarspor’la (18) İzmir’de kozlarını paylaşacak. Pazartesi ise ikinci yarıda yükselişe geçen 34 puanlı Rize, 47 puanlı Beşiktaş’ı (3) ağırlayacak. Fener’in haftayı galip kapatması, diğer maçlardan çıkacak sonuçların da lehine olması halinde Kanarya için karlı bir hafta geride kalmış olacak.

Aslıhan Çil

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