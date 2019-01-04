Fenerbahçe'de hedef Adrien Silva

Fenerbahçe, orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilecek futbolcu konusundaki arayışlarını sürdürüyor. Kulüp başkanı Ali Koç'un İngiltere'de temasları olmuştu.

04 Ocak 2019, Cuma 16:32
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Fenerbahçe'de hedef Adrien Silva

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre, sarı lacivertliler Leicester City ile Çağlar Söyüncü için değil, Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva için müzakere başlattı.  

İngiliz takımında bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Portekizli için sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde duruluyor. Satın alma opsiyonu da olası bir anlaşmada yer alacak. 

Leicester'le görüşmeyi Damien Comolli yönetiyor. Yönetim, yaz döneminde pek çok transfer için yetki belgesi verdiği Türkiye'den bir menajere bu transfer için de yetki verdi. Futbolcunun menajeriyle de bu kişi görüşmeleri yapacak.  

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