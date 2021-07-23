Fenerbahçe’de hazırlıklar yeniden başladı

Fenerbahçe ’de teknik direktör Vitor Pereira, pazartesi günü oynanan ve 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından takıma 2 günlük bayram izni vermişti. Sarı-Lacivertli futbolcular dün akşam saatlerinde Samandıra’da toplandı.

Yapılan antrenmanla hazırlıklar kaldığı yerden devam etti. Dünkü idmana, Milli takımdan geç döndüğü için özel izin alan Enner Valencia da katıldı.

Pereira, idman öncesinde Kasımpaşa maçının değerlendirmesini yapıp, öğrencilerini gösterdikleri performans nedeniyle kutladı. Sarı-Lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.