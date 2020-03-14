Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışından çok erken kopan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı-Lacivertliler yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor.

GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Yönetimin bu kapsamda üç Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Carlos Eduardo olduğu öğrenildi.

BİRÇOK KULÜBÜN LİSTESİNDE

Eduardo 10 numara ve kanat bölgesinde oynuyor. Listedeki diğer ismin Corinthians'ın 21 yaşındaki stoperi Leo Santos olduğu belirlendi. Santos birçok kulübün takibinde.

PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK

Yönetim ayrıca Santos'un forveti Yuri Alberto ile de yakından ilgileniyor. Fenerbahçe bu üç ismin kulüpleri ve menajerleri ile kısa süre içinde pazarlıklara başlayacak.

25 MAÇTA 14 GOL ATTI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Carlos Eduardo bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı. Brezilyalı yıldız 10 numara pozisyonu ve sol kanatta görev yapıyor.

Kaynak: Takvim