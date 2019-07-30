Altınordu’dan gelen genç yetenekler, Koç’la birlikte önemli bir değişim yaşanacağının da işareti oldu. Öyle ki FFP kıskacındaki Fenerbahçe, Fernandao satıldıktan sonra gelen parayı Berke ve Barış için kullanıp, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica karşısına forvette Alper Potuk’la çıkmak zorunda kaldı! Ancak Berke Özer ve Barış Alıcı’nın Fenerbahçe macerası hiç de umulduğu gibi gitmedi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Malatya’ya kiralanan Barış, bu kez Rize’nin yolunu tuttu. Berke ise Belçika 2. Lig ekibi Westerlo’ya kiralanmıştı...