Ligde zirvede tek başına yer alan Trabzonspor , bu hafta Antalyaspor karşısında sahadan mağlup ayrıldı. Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe için dün oynanan Gaziantep FK mücadelesinin önemi de bir hayli arttı. Sarı-Lacivertliler, zirve ile arasındaki puan farkını 9'a düşürmek için sahaya çıktı. Ancak teknik direktör Vitor Pereira'nın planı tutmadı. Sarı-Lacivertliler, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Antep'e 3-2 mağlup oldu. Hâl böyle olunca Kanarya'nın zirveye yaklaşma hayalleri de suya düştü.

8 haftada 16 puan kayıp

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda ise adeta çöküşe geçti. Şampiyonluk hayalleri kuran Sarı-Lacivertliler, üst üste çok kritik puan kayıpları yaşadı. Kanarya, söz konusu periyotta tam 8 maça çıktı. Ancak Vitor Pereira'nın ekibi, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yani Fenerbahçe, 8 hafta içerisinde tam 16 puan kaybetti.

Figueiredo şov yaptı

Gaziantep FK'nın golcüsü Joao Figueiredo, Fenerbahçe maçında şov yaptı. Brezilyalı forvet, 8. dakikada 43.3 metre mesafeden yaptığı vuruş ile kaleci Berke Özer'i avladı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig 'de en uzak mesafeden atılan golü kaydetmiş oldu. Figueiredo, 52'deiseFerdi Kadıoğlu'nun müdahalesi ile yerde kalınca takımına penaltı kazandırdı. Yıldız oyuncu, 73. dakikada yeniden sahneye çıkarken, hem Antep'e zaferi getirdi hem de Fener'i yıktı.