Maç öncesi Samandıra’daki gergin ortam dağıldı. Futbolcuların son çalışmada oldukça neşeli oldukları ifade edildi.

Ancak teknik heyet, Beşiktaş maçındaki oyunun ve skorun takımı rehavete sokmasından endişe ediyor. Bu nedenle takımla yapılan toplantılarda cumartesi günkü Rize maçının öneminden bahsediliyor. Derbide önemli bir güç gösterisi yaptıklarını ifade eden Ersun Yanal ve ekibi, Rize maçının kendileri için belirleyici maçlardan biri olacağını ifade etti. Bu maçın kazanılması halinde derbideki geri dönüşün ve bir puanın anlam kazanabileceğini ifade etti.

(Milliyet)