Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Porto'dan Yacine Brahimi'yi gündemine alan sarı lacivertli takıma menajerler, Rennes'de forma giyen ve daha önceki sezonlarda Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Hatem Ben Arfa'yı önerdi.

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor.

Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi.

Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Sabah