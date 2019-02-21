Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa sürprizi

Fenerbahçe'nin önüne flaş bir isim daha geldi: Hatem Ben Arfa. Menajerler, Rennes Kulübü ile sezon sonunda mukavelesi sona erecek 31 yaşındaki on numarayı sarı-lacivertli ekibe önerdi.

21 Şubat 2019, Perşembe 08:50
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Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa sürprizi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Porto'dan Yacine Brahimi'yi gündemine alan sarı lacivertli takıma menajerler, Rennes'de forma giyen ve daha önceki sezonlarda Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Hatem Ben Arfa'yı önerdi. 

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor. 

Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi.

Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Sabah

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