MENÜ

Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 27 Aralık Salı günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

25 Aralık 2022, Pazar 23:07 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi başladı

Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenmanı, dün oynanan Trabzonspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı Lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...