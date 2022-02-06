Bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve Başakşehir karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe , Kadıköy'deki karşılaşmada ayrıca iki sakat ve bir kart cezalısıyla 90 dakikayı tamamladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında yerini Ozan Tufan'a bırakmak zorunda kaldı. İlk devrede Tolga Ciğerci ile girdiği bir pozisyonda rakibinin sert müdahalesine maruz kalan İrfan'ın, omzunda yaşadığı sıkıntı sebebiyle oyuna devam edemediği öğrenildi.

Bugün netlik kazanacak

Aynı şekilde ikinci devrede bir ara kendisini yere bırakan Samuel de, bacağında bir sorun yaşadı ve 83'te kenara geldi. İki oyuncunun da son durumları bugünkü kontrollerin ardından netlik kazanacak. Onların dışında dün Fenerbahçe adına sahanın en iyilerinden Miguel Crespo da, gördüğü sarı kartla Giresunspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.