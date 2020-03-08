Sarı-Lacivertliler’de, Denizlispor karşılaşması öncesi eksiklerin sayısı bir hayli fazlaydı. Kanarya’da, Trabzon ile oynanan kupa maçında sakatlanan Faletta, henüz hazır olmayan Gary Rodrigues’in kadroda olmayacakları biliniyordu. Ancak daha sonra bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Deniz Türüç ile sakatlanan Nabil Dirar da son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Talihsizliklerin yakasını bırakmadığı Fenerbahçe’de, Denizli maçı sonrası eksiklerin sayısı daha da arttı. 27. dakikada takımın en önemli oyuncularından Max Kruse, sağ bileğine sert bir darbe alıp sakatlandı ve Alman oyuncu MR için hastaneye gönderildi.

Elinde stoperi kalmadı!

Sonrasında sarı kartı olan Tolgay Arslan, ceza sahası içerisinde top eline çarptı ve Denizli lehine penaltı verildi. Tolgay da, çift sarı karttan Fener’deki kariyerinde ilk kez kırmızı gördü. Bu kez de sınırdakilerde sıkıntı oldu. Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır sarı kart gördü ve gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesi cezalı duruma düştü. Stoperi kalmayan Fener’de, savunmanın göbeğinde Jailson ile Gustavo’nun oynaması bekleniyor.