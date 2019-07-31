AUDI Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Özellikle 5-0 biten ilk 45 dakikada oynanan futbol taraftarlardan büyük tepki gördü. Max Kruse'nin attığı müthiş gol ise Fenerbahçe için gecenin tesellisi oldu.

Mücadelede yaşanan şanssız anlardan biri de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması oldu. Almanya'ya gelirken sakatlıklardan dolayı başı ağrıyan Fenerbahçe bir şoku da burada yaşmış oldu.

AUDI Cup'a sakatlıkları nedeniyle Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci gelememişti.

Müsabakaya 11'de başlayan Hasan Ali, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Deneyimli sol bekin yerine oyuna 24. dakikada Nabil Dirar girdi. Bu sırada tecrübeli futbolcunun devre arasında koltuk değnekleri ile görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Alınan bilgilere göre Hasan Ali Kaldırım'ın sol ayağının altında yırtık tespit edildi. Son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Ersun Yanal da basın toplantısında futbolcunun durumu ile ilgili olarak, "Hasan Ali Kaldırım'ın çok önemli bir sakatlığı olmadığını düşünüyorum. Ama kesin olarak sonuçları görünce konuşabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.