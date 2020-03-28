Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi bitecek isimlerden Nabil Dirar ve Ozan Tufan’ın kontratlarını uzattı.

Sezon sonunda boşa çıkacak isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım. Takımın kaptanlarından biri olan Milli sol bek, gelen teklifleri geri çevirdi.

8 senedir formasını giydiği Fenerbahçe’de kariyerini sürdürmek isteyen 30 yaşındaki futbolcu, hayatın normale dönmesi sonrası yönetimin kendisini çağırmasını bekliyor.