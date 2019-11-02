Bu sezon uzun sakatlık yaşayan Hasan Ali, Rodrigues ve Moses’ın takıma dönmesi moralleri düzeltmişti. Dün de iki oyuncu takımla birlikte çalışmaya başladı. Kasığından ameliyat olan Nabil Dirar ile akciğer enfeksiyonu geçirdiği için takımdan uzak kalan kaleci Harun Tekin akşam çalışmasında yer aldı. Kasık sakatlığı bulunan Max Kruse ile kupadaki Tarsus maçında sakatlanan ve kasık kas zarında yırtılma ve kanama tespit edilen Rami ise Kayseri maçı hazırlıklarına katılmadı.

İki idmanla Kayseri'ye

Fenerbahçe, çarşamba günü kupada Tarsus deplasmanına çıktı. Ersun Yanal, perşembe günü için takıma izin verdi. Sarı-Lacivertliler, yarınki Kayseri maçı öncesi sadece iki antrenman yapabilecek. Dün ilk çalışmasını gerçekleştiren Kanarya, bugün son antrenmanı yaptıktan sonra 17.15’te özel bir uçakla Kayseri’nin yolunu tutacak.

Sarı-Lacivertli kafile, yarın akşam 19.00’da oynanacak maçın hemen ardından İstanbul’a geri dönecek.