Spor Toto Süper Lig’de çok kritik bir viraja giren Fenerbahçe’de kalan 8 haftalık süreçte Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kafasındaki 11 büyük ölçüde şekillendi.

Kalede Harun Tekin’le yola devam edecek olan teknik patron Yanal’ın kafasındaki isimler şu şekilde: Harun - Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali - Mehmet Topal, Tolgay - Dirar, Zajc, Moses - Soldado.

Kadroda sakatlık ya da cezalı oyuncu olmadığı sürece Teknik Direktör Ersun Yanal bu 11’de ısrar edecek. Bu isimlere ek olarak Jailson, Sadık, Valbuena ve Mehmet Ekici de ilk 11’i zorlayacak en önemli adaylar olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı geçen Mehmet Topal, takımla birlikte idmana çıktı. Tecrübeli futbolcunun Ankaragücü karşısında forma giyeceği öğrenildi.

(Milliyet)



