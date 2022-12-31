Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk yolunda kadroyu takviye etmek için kolları sıvadı. Yönetim, Jorge Jesus’un talepleri doğrultusunda gerekli hamleleri yapmak için çalışmaları sürdürüyor. Portekizli hocanın 1 numaralı talebi, stoper hattının güçlendirilmesiydi. Jesus birçok maçta 3’lü stoper tercih ederken, elinde bu bölgede kullanabileceği sadece 4 isim var. Fenerbahçe Yönetimi, muhtemelen ilk bombayı bu bölge için patlatacak.





Altay için Monaco iddiası

Adı daha önce Ajax ve İnter ile anılan Altay Bayındır için bir iddia da Fransa’dan geldi. Buna göre Monaco, Bayern Münih’in geri istediği kiralık kaleci Alexander Nübel’i geri göndermesi halinde yerini Milli file bekçisini kadrosuna katacak. Haberde, başarılı kalecinin sözleşmesini uzatmadığına dikkat çekilerek, Fransız ekibinin Altay’ı yüksek bir maaşla ikna etmeyi planladığı belirtildi. Kırmızı-Beyazlılar’ın yıldız kaleciyle anlaşması halinde, ara transfer döneminde Fenerbahçe’yi de ikna edebileceği kaydedildi.

Samatta erken dönebilir

Sarı-Lacivertliler’in son yıllardaki en sıkıntılı transferlerinden biri Mbwana Samatta oldu. Tanzanyalı forvet zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için, kötü performansına rağmen 6 milyon Euro’ya bonservisi alınmıştı. Geçen sezonu Antwerp’te geçiren Samatta, bu sezon başında eski takımı Genk’e kiralandı. Ancak Belçika basını, Mavi-Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmadığını ve ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye geri göndereceğini öne sürdü.

Yüzde 99 bitti!

Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ın transferi yüzde 99 bitti! Hem kulüple hem de oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Samet, 12 Ocak’ta başlayacak transfer dönemine kadar Akdeniz ekibinin formasını giyeceği için resmi açıklama yapılmadığı öğrenildi.





Uygun şartlar oluşursa...

Fenerbahçe’de güçlendirilme yapılması planlanan sürpriz bölge sol bek. Stoper ve hücum kadar öncelikli olmasa da imkanlar dahilinde bu bölgeye de transfer yapılması gündemde. Ajax ile sözleşmesini fesh eden Daley Blind, adı Sarı-Lacivertliler ile anılına isimlerin başında geliyor. Sezon başında girişim yapılan Santos’lu Felipe Jonatan ile geçtiğimiz sezon gündeme gelen Montpellier’li Nicolas Cozza da diğer adaylar.Uygun şartlar oluşursa, bu isimlerden birine imza attırılabilir.

Zapata ve Morelos

Ve hücum hattı... Taraftarın yapılacak transferi en çok merak ettiği bölge için Vincent Aboubakar ismi güzün süredir gündemi meşgul ediyor. Özellikle yönetim, Kamerunlu forveti çok istiyor. Atalanta’nın kadroda düşünmediği Luis Muriel için menaceriyle temas kurulduğu kaydedildi. Bir diğer Kolombiyalı Alfredo Morelos da Rangers ile sözleşmesini uzatmadı. Sarı-Lacivertliler, Morelos için de girişimlerde bulunuyor. Hücum hattına transfer yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



