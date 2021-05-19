Fenerbahçe'de hareketli saatler! Luiz Gustavo ve Rosier...
Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'i karıştıracak bir transfer atağına kalktı. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi Valentin Rosier için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu oldu.
Takımdan ayrılabilir
Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
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Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor. Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
Rosier atağı
Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı. Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti. Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.