Karara itiraz, havuzdan çıkma!

Yönetim ilk olarak harcama limitiyle ilgili olarak itirazda bulunacak. Ancak mevcut maaş bütçesi 60 milyon Euro civarındayken, 21 milyon Euro’luk limitin kulübü rahatlatacak kadar artılacağı konusunda pek umut yok. Fenerbahçe’nin talebi, harcama limitinin hesaplnma yönteminin değişmesi. Bu olmazsa, yönetim radikal bir adım atarak tepki göstermek istiyor. Kulüpteki hukukçular, yayın havuzundan çıkmanın olası etkilerini inceliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Fenerbahçe iç saha maçlarını kendisi pazarlayarak çok daha fazla gelir elde etmeyi umuyor.

Oyuncu satışıyla bütçeyi dengeleme

Şu anda atılabilecek adımların başında bu geliyor. Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu... Bu oyuncuların tamamına yakınına Avrupa’dan ilgi var. Satılmaları halinde, maaş bütçesinde ciddi bir yer açılacak ve giderler düşmüş olacak. Ancak sıkıntı, elde edilecek bonservis gelirinin sadece üçte birinin harcama limitinde gelir olarak gösterilecek olması. Bu nedenle satışlardan oldukça yüksek bir gelir elde etmek gerekiyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada futbol ekonomisini sarsmışken bunu başarmak zor görünüyor.

Gelirleri yükseltmek

Harcama limitini artırmanın en önemli yollarından biri kulübün elde ettiği gelirleri yükseltmek. Gişe ve maç günü gelirleri önemli bir kalem ancak saglın nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Buna rağmen taraftarın kulübe destek vermesi için kombine bilet satışı yapılabilir. Yine lisansı ürün satışlarından elde edilecek gelir de harcama limitini etkiliyor. En büyük kaynak ise sponsorluk ve reklam gelirleri. Ancak mevcut ekonomik koşullar altında yönetimin yeni anlaşmalar yapması zor. Son çare olarak sermaye artırımına gidilebilir.

Hiçbir şey yapmamak!

Bu da bir seçenek! Hiçbir şey yapmadan mevcut kadro ile 2020-2021 sezonuna devam edilebilir. Bunun karşılığında 3 puan silme cezası ve transfer yasağı gelir. Puan silme cezası da önümüzdeki sezondan itibaren uygulanır. Ancak mevcut limitlerle zaten transfer yapılamıyor. Bu yöntemin seçilmesi halinde eldeki kadro korunur. Bu ekiple yeni sezonda şampiyonluk yarışı verilmeye çalışılır. Geçen sezon çok erken yarışa havlu atan kadronun 42 haftalık maratonu nasıl çıkaracağı da ayrı bir soru işareti olur.