Fenerbahçe’de harcama limiti hesabı! Transfer...

Sarı-lacivertliler transfer yapmak için 19 milyon TL’lik açığını kapatıp artıya geçmeyi hesaplıyor. Victor Moses’in Inter’e gitmesi ve Comolli’nin ayrılmasıyla beraber bu açık 10 milyon TL’ye düştü.

Alper Potuk’un ayrılmasıyla bu açık daha da azalacak. Alper’in dışında Miha Zajc’ın da ayrılma ihtimali bulunuyor. Böylece açık daha da azalacak. Ancak yeterli olması zor. Bu nedenle bu hafta başka sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal, önümüzdeki günlerde biraraya gelerek bu konuyla ilgili durum değerlendirmesini yapacak.